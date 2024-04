Fortsatt gjenstår mye for å bøte på katastrofen, ifølge Guterres. Særlig ber han Israel om å følge opp løftet sitt om å åpne to grenseoverganger for nødhjelp.

– Et stort hinder i å dele ut nødhjelp i Gaza er manglende sikkerhet for humanitære arbeidere og menneskene de skal hjelpe, sier han.

Humanitære kolonner, nødhjelpslagre, personell og mennesker i nød kan ikke være militære mål, understreker han.

For en drøy måned siden lovte Israel å legge bedre til rette for å bringe nødhjelp til trengende palestinere. Det skjedde etter at Joe Biden krevde dette.