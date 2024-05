– Okkupanten som invaderte Kharkiv-regionen kommer til å bli knust med alle mulige midler, sier Zelenskyj i sin daglige videotale.

– Artilleri, droner og infanteriet vårt arbeider ganske nøyaktig, sier presidenten videre.

Det var fredag i forrige uke at russiske styrker overrasket ukrainerne med en offensiv i Kharkiv-regionen. Siden har ukrainske styrker kommet under massive angrep. Ukrainske forsvarstopper har sagt at situasjonen er vanskelig, og ukrainske styrker er blitt trukket tilbake flere steder i regionen.

Men noen vestlige militæreksperter mener de nå ser tegn til at den russiske fremrykkingen går saktere, ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA.

Zelenskyj gjentar i talen sin at Ukraina trenger mer våpen og ammunisjon.

– Verden har styrken, den har våpnene, den har evnen til å tvinge Russland til å inngå fred – en rettferdig fred, sier han videre.