Så langt ligger 59 år gamle Nauseda an til å få over 49 prosent av stemmene. Hans nærmeste konkurrent ligger an til å få bare 13 prosent, ifølge Reuters.

Nauseda var klar favoritt blant de åtte kandidatene som stilte til valg. Hvis ingen får mer enn 50 prosent, blir det omvalg mellom de to sterkeste kandidatene. Det skjer 26. mai.

Valglokalene stengte klokka 20, og de endelige resultatene er ventet i løpet av natta.