– Vi har en relativt klar oppfatning om hvem vi jakter på, sier politiets talsperson Max Åkerwall til Sveriges Radio.

39-åringen, som i svenske medier bare er omtalt som Mikhail, var på vei til en svømmehall sammen med den tolv år gamle sønnen sin da han konfronterte en ungdomsgjeng inne i en fotgjengerundergang.

Ifølge svenske medier hadde han tidlige varslet politiet om gjengen som skal ha drevet narkotikasalg i området. Frykt for at sønnen skulle vokse opp i et kriminelt belastet miljø lå bak mannens bekymring.

En av ungdommene trakk ifølge Aftonbladet pistol og siktet på 39-åringen. Da han forsøkte å ta våpenet fra gutten, ble han skutt foran øynene på sønnen.

Politiet vet at det var flere øyenvitner til drapet og ber dem om å melde seg.

– Ikke hold på opplysninger, men del dem med oss, om ikke annet så anonymt, sier Åkerwall.