Saken er anlagt av Sør-Afrika, som krever at domstolen beordrer Israel til å implementere en våpenhvile på Gazastripen.

Sør-Afrika har bedt ICJ om å vedta hastetiltak for å få Israel til å avslutte sine militære operasjoner på Gazastripen, inkludert i byen Rafah, hvor den israelske hæren har innledet en offensiv.

Avgjørelsene fra ICJ, som tar for seg tvister mellom stater, er bindende, men domstolen har ikke myndighet til å håndheve dem. For eksempel har ICJ beordret Russland til å stanse invasjonen i Ukraina, til ingen nytte.

– Ny fase

I rettsmøtene i forrige uke anklaget Sør-Afrika Israel for å ha innledet en ny og forferdelig fase i det de kaller folkemordet på Gazastripen ved å angripe Rafah.

– Det var Rafah som fikk Sør-Afrika til å gå til domstolen. Men alle palestinere som en nasjonal og etnisk gruppe, trenger den beskyttelsen mot folkemord som domstolen kan gi, sa Vaughan Lowe, en av Sør-Afrikas advokater.

Israel hevder på sin side at Sør-Afrikas sak er en hån mot FNs folkemordkonvensjon.

– Å kalle noe et folkemord gang på gang gjør det ikke til et folkemord. Å gjenta en løgn gjør den ikke sann, sa Israels advokat Gilad Noam, og la til at det pågår en tragisk krig, men at den ikke utgjør et folkemord.

Bakkeoffensiv

Israelske styrker innledet en bakkeoffensiv i deler av byen Rafah tidligere i mai, og trosset med det internasjonal motstand fra blant annet USA. Det er over én million sivile i byen, og mange av dem har flyktet fra krigshandlingene i andre deler av Gaza.

Israel har beordret en masseevakuering av byen, hvor de sier de skal eliminere Hamas' tunnelnettverk og krigere. Ifølge FN har 800.000 flyktet fra byen.

Krigen på Gazastripen har pågått siden Hamas' angrep mot Israel 7. oktober i fjor, der over 1200 mennesker ble drept. Ifølge helsemyndighetene på Gazastripen er over 35.000 mennesker drept i israelske krigshandlinger siden.