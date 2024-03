Forslaget om lovendring har vært gjenstand for hissig debatt og splittet det vestafrikanske landet i flere måneder, og under den første avstemningen i nasjonalforsamlingen mandag demonstrerte flere hundre utenfor.

– Den nye loven skal sikre religiøs lojalitet og kulturelle normer og verdier, sa Almameh Gibba under debatten. Det var han som fremmet forslaget om lovendring.

– Forbudet mot omskjæring av kvinner er et direkte brudd på innbyggernes rett til å praktisere sin egen kultur og religion, argumenterte han.

Menneskerettighetsorganisasjoner og aktivister er helt uenige og mener en oppheving av forbudet mot kjønnslemlestelse på dramatisk vis vil være en reversering av kvinners rettigheter i Gambia.

– Det er overhengende fare for at dette bare er første steg på veien og at det kan lede til at også andre rettigheter, blant annet loven som forbyr barneekteskap, står for tur. Ikke bare i Gambia, men i hele regionen, sier Divya Srinivasan i kvinnenettverket Equality Now.

42 av representantene i nasjonalforsamlingen stemte mandag for lovendringen, som nå blir oversendt til komitébehandling. Bare fire stemte imot.

Dersom komiteen gir sin tilslutning gjenstår bare en tredje og siste avstemning i nasjonalforsamlingen, og forbudet mot kjønnslemlestelse kan da bli opphevet.