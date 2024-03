Et stort flertall i Representantenes hus i USA har stemt for et krav om at kinesiske eiere av Tiktok må selge seg ut av appen for å sikre uavhengighet fra kinesiske myndigheter.

Hvis dette ikke skjer i løpet av et halvt år, vil Tiktoks app i praksis bli forbudt i USA, i henhold til forslaget. 352 representanter stemte for forslaget. 65 stemte imot.

Loven må godkjennes i Senatet hvor utfallet ikke er klart.

Amerikanske myndigheter er bekymret for at Tiktoks forbindelser til Kina kan utgjøre en sikkerhetstrussel. Lovforslaget krever derfor at Bytedance må selge Tiktok i løpet av seks måneder.

Kinesiske investorer og grunnleggere av selskapet eier 20 prosent av Bytedance, ifølge Politico. «Globale investorer» eier 60 prosent, mens de ansatte eier 20 prosent av aksjene.

En talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet sa torsdag at avstemningen i Representantenes hus er stikk i strid med prinsippene om fri og rettferdig konkurranse og brudd på internasjonale regler for handel og økonomi.

– Når noen ser at en annen har en god ting, og forsøker å sikre den for seg selv, så er det skurkens logikk som rår, sa talsmann Wang Wenbin.

– USAs håndtering av Tiktok-saken lar verden se om landets framferd og såkalte regler er til beste for verdenssamfunnet eller bare tjener USAs interesser, fortsatte Wang.