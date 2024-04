– Det er tre ganger mer sannsynlig at lastebilkolonner med mat blir stanset av Israel enn annen form for nødhjelp, sier Jens Lærke, talsperson for FNs nødhjelpskontor.

Lærke sier det spesielt er kolonnene på vei nord i Gaza, hvor 70 prosent av befolkningen står overfor sultlignende forhold, at Israel blokkerer nødhjelp med mat.

Cogat, som styrer nødhjelpen på israelsk side, skylder på FN. De mener det er nok hjelp, men at distribusjonen er for dårlig.

Det israelske svaret blir møtt med oppgitthet fra FN. Lærke sier at Israels påstander er meningsløse siden lastebilene som blir kontrollert av Cogat bare er halvfulle, noe som ifølge FN er et krav for at Israel skal få gått gjennom lasten.