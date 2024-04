Saken er en ny hodepine for den republikanske lederen i forsamlingen, Mike Johnson. Han støttet nemlig den planlagte oppdateringen av Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA).

Det gjorde ikke tidligere president Donald Trump, som etter alle solemerker blir Republikanerens presidentkandidat igjen under valget til høsten. Etter noen Trump-utfall mot loven på Truth Social, falt forslaget om å ta saken opp til debatt og behandling med 228 mot 193 stemmer.

Dermed er lovens framtid uviss. Autorisasjonen som foreligger for overvåkingsprogrammet, utløper 19. april.

FISA gjør det mulig for politietater å gå gjennom store mengder data som snappes opp av amerikansk etterretning uten at dette må godkjennes av en dommer. Loven kritiseres både av den harde høyrefløyen blant republikanerne og venstreorienterte demokrater, som mener den gir myndighetene for store muligheter til å spionere på innbyggerne.

En amerikansk domstol avdekket i fjor at FBI urettmessig hadde gjort 278.000 søk i basen i løpet av noen år.