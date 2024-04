Ytterligere åtte fly ble skadd da Ukrainas sikkerhetstjeneste SBU og ukrainsk militære angrep flybasen, hevder kilden.

Opplysningene er ikke bekreftet av uavhengige kilder, og Russland har ikke kommentert påstanden.

Dersom informasjonen stemmer, er droneangrepet et av Ukrainas største og mest vellykkede angrep på russisk jord under krigen, melder nyhetsbyrået TT.

Basen ligger i Rostov-regionen, som ifølge Russland ble utsatt for omfattende droneangrep i løpet av natten og morgenen. Regionen er hovedkvarteret for Russlands krigføring i Ukraina.

Fredag morgen hevdet Russland at de hadde skutt ned over 50 ukrainske droner, de fleste over Rostov. En kraftstasjon er skadd, ifølge regionens guvernør.