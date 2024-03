36 år gamle Pouria Zeraati ble angrepet og knivstukket i det ene beinet i Wimbledon-området fredag ettermiddag. Skaden skal ikke være livstruende.

Ifølge The Telegraph ble han stanset av to menn og knivstukket av den ene av dem. De to forsvant deretter i en bil som ble kjørt av en tredje person.

Motivet for angrepet er ikke kjent, men ifølge britisk politi har det siden 2022 blitt avdekket flere drapsforsøk og forsøk på bortføringer av personer som er motstandere av regimet i Iran.