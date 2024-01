Sultestreiken ble kunngjort i en uttalelse lest av hans tidligere kollega onsdag.

– Jeg erklærer at jeg anser min dom som en politisk hevnhandling. Som politisk fange sultestreiker jeg fra og med første dag av fengslingen min, heter det i uttalelsen fra Kamiński.

Kamiński ble sammen med sin tidligere statssekretær Maciej Wąsik dømt til fengsel for embetsmisbruk i slutten av desember.

Var i presidentpalasset

Tirsdag ble de to politikerne avbildet ved en mottakelse i palasset til Duda, samtidig som politiet hadde en ordre om å frakte dem i fengsel.

De ble siden pågrepet ved palasset og ført til fengselet. Begge er dømt til to års fengsel.

Kamiński, Wąsik og Duda er alle fra partiet PiS, som nylig mistet regjeringsmakten i Polen. Kamiński og Wąsik er medlemmer av nasjonalforsamlingen.

Saken mot de to politikerne strekker seg tilbake til 2007. De ble opprinnelig dømt i 2015, men ble benådet av president Andrzej Duda kort tid etter at PiS kom til makten samme år.

Denne benådingen ble omgjort av den polske høyesteretten i fjor, og dermed kunne Kamiński og Wąsik dømmes på ny.

– Vil ikke hvile

Onsdag sier Duda at han er rystet over fengslingen av Kamiński og Wąsik, og at han ikke vil hvile før de to er løslatt. Samtidig ber presidenten om ro, og sier at han vil handle i trå med både lov og grunnlov.

Sagaen om Kamiński og Wąsik demonstrerer maktkampen mellom den nye proeuropeiske regjeringen til Donald Tusk og PiS, som mistet makten i valget i fjor. Tusk gikk ut tirsdag og anklaget Duda for å hindre fengslingen av de to politikerne.

Han advarte også om at Duda og PiS-leder Jarosław Kaczyński kan holdes ansvarlige for å gå imot grunnloven og for lovbrudd.