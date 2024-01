– Vi er i krig, og vi kan ikke gi etter i møte med disse terrorgruppene, sa president Daniel Noboa i et radiointervju onsdag.

Han anslo at det er om lag 20.000 kriminelle gjengmedlemmer aktive i Ecuador. Situasjonen har forverret seg de siste dagene, etter at narkobossen Adolfo Macias rømte fra fengsel i helgen.

Ifølge ecuadoriansk fengselsmyndigheter holdes over 130 fengselsansatte nå som gisler i minst fem fengsler. De aller fleste av disse er fangevoktere.

I sosiale medier sirkulerer videoer som tilsynelatende viser fengselsansatte som blir skutt eller utsatt for andre former for ekstrem vold.

Tirsdag ble 22 kriminelle gjenger erklært som terrororganisasjoner av Noboa. Det innebærer at militære styrker kan delta i bekjempelsen av dem.