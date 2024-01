I en telefonsamtale med Zelenskyj torsdag forsikret Meloni den ukrainske presidenten om at Russlands krigføring mot nabolandet vil stå sentralt under Italias G7-formannskap, ifølge italienske medier.

– Jeg er takknemlig overfor Italia og personlig overfor Giorgia for deres vilje til å fortsette å styrke Ukrainas luftvern. Ytterligere luftforsvar redder liv og opprettholder et normalt liv i byene våre, skrev Zelenskyj på X, tidligere Twitter, etter samtalen.

Zelenskyj takket også for Italias støtte til ukrainsk EU-medlemskap etter at det i midten av desember ble klart at EU vil åpne medlemskapsforhandlinger med Ukraina.

G7 er et forum med verdens sju rikeste, demokratiske industriland. Italia tok over formannskapet 1. januar. De øvrige medlemmene er USA, Tyskland, Canada, Storbritannia, Japan og Frankrike.