Han sier også at angrepene ikke var forholdsmessige, og at han har hørt at houthiene er i gang med å bygge opp et «forsvar» mot USA.

Nato-landet Tyrkia slutter seg dermed til andre land i regionen som har rettet kraftig kritikk mot det britisk-amerikanske angrepet natt til fredag. Angrepet ble ifølge de to landene gjort for å beskytte skip i Rødehavet.

Houthiene, som kontrollerer en stor del av Jemen, har imidlertid sagt at de kommer til å fortsetter å angripe skip de mener har forbindelse til Israel. Angrepene er ment som en støtte til palestinske Hamas i krigen mot Israel.

Erdogan er kjent som en av palestinernes mest iherdige forsvarere.