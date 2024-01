De rundt 19,5 millioner stemmeberettigede innbyggerne begynte å avgi sine stemmer klokken 8 lokal tid. På morgenen var det lange køer ved enkelte valglokaler i de største byene.

Valgkampen har vært preget av spenningen mellom Kina og Taiwan. Hvem som vinner valget, vil også avgjøre hvordan forholdet til Kina vil utvikle seg.

Sittende visepresident Lai Ching-te fra regjeringspartiet DPP håper å vinne valget og overta presidentstolen etter avtroppende president Tsai Ing-wen. Kina kaller Lai en farlig separatist og har advart velgerne på øya om å «velge korrekt» for å unngå militær konflikt.

KMTs kandidat Hou Yu-ih ønsker i motsetning til Lai tettere bånd til Kina. Hou har sagt at fokus skal være økonomisk velstand, og at et sterkt forhold til Taiwans internasjonale partnerne, blant dem USA, skal opprettholdes.

Taiwan har vært selvstyrt siden Kinas kommunister vant borgerkrigen i 1949. Den tapende part, nasjonalistene, flyktet til øya og etablerte sitt eget styre der. Kina regner øya som en del av sitt territorium. De aller fleste land i verden, deriblant Norge, forholder seg til «ett Kina-prinsippet» og anser dermed ikke Taiwan som et eget land.