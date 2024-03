Så mange som 60 band og artister skal ha trukket seg fra SXSW-festivalen, som foregår fram til og med 16. mars og vier seg ulike kulturuttrykk blant annet ved hjelp av såkalte showcaser – der band kan vise seg fram.

Band som Kneecap og Sprint var blant de siste som trakk seg, ifølge deres sosiale medier «i solidaritet med det palestinske folket». Det skal ifølge The Guardian være Chicago-artisten Ella Williams, kjent som Squirrel Flower, som dro i gang boikotten 4. mars.

Sentralt i konflikten er at den amerikanske hæren er å finne blant festivalens sponsorer, mens flere forsvarskontraktører deltar i konferanseprogrammet. En organisasjon kalt Austin4Palestine Coalition hevder disse kontraktørene bidrar med våpen og flydeler «som det israelske militæret bruker mot palestinerne».

Tirsdag la Texas-guvernør Greg Abbott ut en hilsen til bandene som boikotter på sin personlige X-konto, der det sto: «Farvel. Ikke kom tilbake. Vi er stolt av det amerikanske forsvaret i Texas. Liker dere ikke det, ikke kom hit».

Ifølge Deadline rykket festivalledelsen ut på sine sosiale mediekonti og understreket at «SXSW er ikke enig med guvernør Abbott», og at man ønsket ulike standpunkt velkommen.

«Musikk er sjelen til SXSW. Vi respekterer fullt ut avgjørelsen disse artistene har tatt til å utøve sin ytringsfrihet», het det videre, ifølge Deadline.

Mange norske band har gjennom årene opptrådt på SXSW-festivalens showcaseprogram. I år står blant andre Malin Pettersen, The Cocktail Slippers, Embla and The Karidotters og Fieh på programmet.