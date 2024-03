Kunngjøringen kommer kun åtte dager etter at Tsjads nåværende president Mahamat Idriss Déby Itno kunngjorde at han tar gjenvalg.

Den tidligere opposisjonslederen Masra kom tilbake til Tsjad i fjor etter å ha vært i eksil og skrev under på en forsoningsavtale med Déby Itno før han ble statsminister i år.

Det har vært høy spenning i landet i forkant av presidentvalget. Mange håper at valget skal føre Tsjad tilbake til en demokratisk styreform etter at en militærjunta tok over makten i landet i et kupp i 2021.