Irans øverste leder, ayatolla Ali Khamenei, var den første som stemte i valget. Han avla sin stemme i sentrum av hovedstaden Teheran.

– Stemmegivningen for den tolvte terminen til Den islamske rådgivende forsamlingen (nasjonalforsamlingen) og sjette termin av Ekspertrådet startet etter ordre fra innenriksdepartementet, sier en statlig TV-kanal fredag morgen.

Over 61 millioner av landets 85 millioner innbyggere er stemmeberettiget i valget. Det er ventet lavt oppmøte etter at en måling viste at over halvparten ikke bryr seg om valget.

Vokterrådet – som bakgrunnssjekker alle som vil stille til valg – har godkjent 15.200 kandidater av de nesten 49.000 som håpet å kjempe om en av de 290 plassene i parlamentet.

Det er ventet at konservative og ultrakonservative kandidater vil dominere nok en gang. de har i dag 232 av 290 plassene etter at mange reformvennlige og moderate kandidater ble nektet å stille i valget for fire år siden.

Fredagens valg er det første siden masseprotestene som fulgte etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt i 2022.