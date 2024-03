Det er viktig å ta alle nødvendig grep for å hindre at noe slikt skjer, understreker han.

– Gaza-krigen har allerede ført til farlige ringvirkninger i nabolandene, sier Türk.

– Jeg er dypt bekymret for at enhver gnist i denne kruttønnen kan føre til en langt større brann. Dette vil få konsekvenser for alle land i Midtøsten og enda flere land utover det, sier han.

Han nevner Jemen og Libanon som eksempler på land hvor Gaza-krigen kan kunne ha en direkte påvirkning.

– Den militære eskaleringen mellom Israel, Hizbollah og andre bevæpnede grupper i Sør-Libanon er ekstremt bekymringsfull, sier Türk.