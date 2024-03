Boligen til Moaz al-Masry, som ble drept av israelske styrker i mai i fjor, ble revet i morgentimene mandag, opplyser palestinske vitner og det israelske militæret (IDF) til nyhetsbyrået AFP.

Boligen lå i byen Nablus, og ifølge Palestinsk røde halvmåne måtte de behandle 15 personer etter at israelske styrker skjøt tåregass mot en folkemengde som protesterte mot rivingen.

Det var i april i fjor at al-Masry, sammen med to andre, skal ha skutt og drept den israelske bosetteren Leah Dee og døtrene Maia og Rina mens de kjørte nær Hamra i Jordandalen.

Al-Masry og de to andre ble drept i et angrep i Nablus i mai.

Israel river jevnlig hjemmene til palestinere som er anklaget for å ha utført angrep mot israelere. Israelske myndigheter argumenterer for at slike tiltak virker avskrekkende, mens kritikere mener det rammer uskyldige palestinere og er en kollektiv straff.