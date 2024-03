Paven har fått kraftig kritikk fra en rekke hold etter at han i et intervju i helgen sa at Ukraina bør «ha mot til å heise det hvite flagget og forhandle».

Ukraina svarte med å kalle inn Vatikanets utesending på teppet og anklage paven for å se bort fra folkeretten. De sverget samtidig at de aldri vil overgi seg.

– Uheldig

Overfor nyhetsbyrået AFP forsøker en kilde i Vatikanet nå å komme paven til unnsetning.

– Det var en uheldig bruk av uttrykket «hvitt flagg», som er synonymt med å overgi seg. Det overrasket mange, sier kilden, som ikke ønsker å bli navngitt.

Vatikanet har forsøkt å bortforklare uttalelsen med at «hvitt flagg» i denne sammenhengen betød «slutt på kamphandlingene».

Kardinalsekretær Pietro Parolin, pavenes politiske «nestkommanderende», sier i et intervju med avisen Corriere della Sera tirsdag at paven ber om at det legges til rette for en diplomatisk løsning som kan skape varig fred.

– Betingelsen for en forhandlet løsning er å gjøre slutt på aggresjonen, og det er aggressoren som først må innføre våpenhvile, sier Parolin uten å nevne Russland eksplisitt.

Flere kontroverser

Mens paven er opptatt av å fremme fred, er det ikke første gang han har kommet med uttalelser om krigen i Ukraina som har skapt kontroverser.

I slutten av 2022 beklaget paven overfor Russland etter å ha vist til påståtte grusomheter begått av russiske etniske minoriteter. I august i fjor oppfordret han russiske ungdommer til å gjøre krav på den storrussiske arven etter Peter den store og Katarina den store.

Ukraina anklaget ham da for å viderebringe «imperialistisk propaganda» fra Moskva.