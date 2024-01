Haley gjorde det bedre i New Hampshire der hun fikk 43 prosent mot Trumps 55 prosent, enn i Iowa uka før, hvor hun endte på tredjeplass bak Ron DeSantis som deretter trakk seg.

Men hun hadde satset på et enda bedre resultat i New Hampshire, der det så ut til at forsøkene på å nå fram til moderate republikanere og uavhengige velgere skulle lykkes.

Likevel vant Trump med over 10 prosentpoeng, og mange begynte å spørre seg om hun ville gi opp kampen.

Gir seg ikke

Men onsdag gjorde hun det helt klart at det har hun ikke tenkt å gjøre. Det sa hun i en videosamtale med velgere på Jomfruøyene som holder velgermøter 8. februar, før hun reiste hjem til South Carolina.

Møtet i North Charleston i hjemstaten onsdag kveld var både et velkommen hjem-party for Haley, som var guvernør i staten i seks år, og startskuddet for valgkampen foran det første nominasjonsvalget i Sørstatene.

I en entusiastisk tale framstilte hun resultatet på 43 prosent i New Hampshire som en seier, fordi støtten var så lav da hun startet kampanjen sin.

– Vi gjorde det vi skulle og sa hva vi hadde å si, og så kom Trump med et raserianfall, sa hun om Trumps sinte og sure tale på valgvaken i New Hampshire der han gjentatte ganger fornærmet og gjorde narr av Haley.

Lojal mot Trump

Men enda South Carolina er hjemlig terreng for Haley, er staten fortsatt lojal mot Trump, som gjorde det skarpt der i 2016. I år har han allerede sikret seg støtte fra alle unntatt en av statens republikanske kongressrepresentanter, guvernøren, viseguvernøren og begge senatorene.

– Trump har en dominerende posisjon i South Carolina. Jeg tror at i praksis er nominasjonskampen over, sier en av de senatorene, Lindsey Graham. Han hyller Haleys innsats, men tror hun har tapt hjemstaten allerede.

Selv om Trump synes å være på stø kurs mot nominasjonen, er det bakgrunnstall som tyder på at støtten hans utenom hans svorne tilhengere, er usikker.

En valgdagsmåling som nyhetsbyrået AP gjorde i New Hampshire, viste at en del republikanere ikke vil stemme på Trump om han blir dømt i en av rettssakene han står oppe i, og mange som stemte på Haley, sa de ville stemme på Joe Biden om det står mellom Trump og Biden til høsten.

Det neste slaget

Mark Harris, som er sjefstrateg i super-PAC-en SFA, som støtter Haley, sier han er sikker på at det er en vei for henne til å bli nominert, trass i Trumps to seirer.

Han sier at for Haley blir valget i South Carolina 24. februar det neste slaget i kampen mellom henne og Trump, siden Trump allerede har sikret seg seier i Nevada 8. februar, der Haley ikke er med.

Han oppfordret demokrater som ikke deltar i demokratenes nominasjonsvalg i South Carolina 3. februar, til å stemme på Haley i republikanernes valg tre uker senere.

– Vi skal gjøre alt vi kan for oppfordre disse konservative og uavhengige som tenderer mot republikanerne, til å stemme i nominasjonsvalget, sa han og viste til at hennes støttegrupper skal bruke millioner på TV-reklame i ukene framover.

Penger nok

Harris sier han er sikker på at kampanjen har tilstrekkelig med ressurser.

– Våre givere har vært i dette lenge. Vår strategi var nettopp at kampen skulle reduseres til en kamp mellom to innen South Carolina, sier han og legger til at han er oppmuntret av entusiasmen han registrerer rundt Haley.

På møtet i North Charleston onsdag sa Haley at hun har fått inn en million dollar siden talen på valgvaken i New Hampshire kvelden før. Pengene kommer fra alle 50 stater, og de fleste er donasjoner på under 200 dollar.

Truende melding

Etter Haleys møte i South Carolina kom Trump på banen med en truende melding i sin sosiale medier-plattform mot dem som gir penger til Haley.

– Enhver som gir penger til Hønsehjerne, vil fra nå av være utelukket fra MAGA-leiren, skrev han og brukte kallenavnet han har funnet på for Haley, og forkortelsen til bevegelsen Make America Great Again.

– Vi vil ikke ha dem, og vi vil ikke akseptere dem, fordi vi setter Amerika først og vil alltid gjøre det, skrev han videre.