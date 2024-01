EUs justiskommissær Didier Reynders var fredag på besøk i Warszawa og uttrykte håp om at også president Andrzej Duda vil støtte opp om det arbeidet som den nye statsminister Donald Tusk gjør for å normalisere forholdet til unionen.

Det forrige regimet, under ledelse av Lov- og rettferdighetspartiet PiS, gjennomførte en større overhaling av rettsvesenet med det resultatet at EU og internasjonale organisasjoner hevdet at rettsstatens prinsipper ble undergravd og at dommere ble underlagt politikeres ymse innfall.

Den nye EU-vennlige statsministeren, selv tidligere EU-president, har forpliktet seg til å gjenopprette rettsstaten og dermed få frigjort midler som er holdt tilbake av EU-kommisjonen.

Et ledende medlem av regjeringen framholdt overfor Reuters før Reynders' pressekonferanse med justisminister Adam Bodnar at Tusk ser for seg at noen av de utestående spørsmålene kan bli løst uten å vedta nye lover som i sin tur må godkjennes av president Duda.

Fredag ble det også klart at PiS har bedt om en tillitsvotering i nasjonalforsamlingen over Bodnars fortsatte jobb som justisminister.