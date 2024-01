EU-lederen oppgir «personlige angrep» som grunn til at han trekker seg fra valgprosessen. Kontrabeskjeden kommer mindre enn tre uker etter at han sa han ville gå av som EU-president før perioden hans var omme.

– Jeg har bestemt meg for å stille i EU-valget i 2024, sa han i et intervju med den belgiske avisen De Standaard 7. januar.

Fredag sier Michel, som tidligere har vært statsminister i Belgia, at han har fått kritikk for å ville gå av før tiden og at han derfor vil bli i vervet ut perioden, som varer til november.

Belgia får 22 av de 720 plassene i EU-parlamenter i valget som holdes i begynnelsen av juni.