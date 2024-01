Lekkede eposter viser kommunikasjonen hun har hatt med kontakter i FSB, og at hun har videresendt interne diskusjoner i EU og planer til dem, skriver avisen.

I andre eposter avtaler hun et møte med kontakten sin på en togstasjon i Brussel. Ifølge Expressen har parlamentarikeren lenge ført en prorussisk politikk og har ikke villet fordømme Russlands invasjon av Ukraina.

Expressens avsløringer er gjort i samarbeid med den russiske uavhengige avisen The Insider, latviske Re: Baltica og Delfi i Estland.

Parlamentarikeren selv skriver i en epost til The Insider at epostene er ekte, men hevder å ha vært uvitende om at personene hun hadde kontakt med, var fra FSB.