Den internasjonale straffedomstolen ICJ slår fast at palestinerne er i akutt fare og pålegger Israel å iverksette hastetiltak for å beskytte dem mot folkemord.

– Vi minner alle verdens land om hva dette betyr. Dette er en marsjordre for at de skal gjøre alt i deres makt for å forebygge folkemord. Alle land som har signert konvensjonen har en plikt til å minimere risikoen for folkemord, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty, i en kommentar til NTB.

Han lister opp det han mener trengs på Gazastripen: Våpenhvile, global våpenembargo av Israel og omfattende humanitær hjelp.