SBUs etterforskning har «avslørt tjenestefolk i forsvarsdepartementet og ledere i våpenleverandøren Lviv Arsenal, som stjal nærmere 1,5 milliarder hryvnja under innkjøp av granater».

Beløpet tilsvarer nesten 420 millioner kroner.

– Ifølge etterforskningen er tidligere og nåværende høytstående tjenestefolk i forsvarsdepartementet og ledere for tilknyttede selskaper involvert i korrupsjonen, står det i SBUs uttalelse.

Saken dreier seg om innkjøp av 100.000 granater til det ukrainske forsvaret. En kontrakt ble inngått med Lviv Arsenal i august 2022, seks måneder inn i krigen, og betaling ble gjort på forhånd. Noen av pengene ble overført til utlandet. Men ingen ammunisjon ble skaffet til veie, og noe av midlene ble flyttet til utenlandske bankkontoer, ifølge SBU.

Fem personer knyttet til forsvarsdepartementet og våpenleverandøren er mistenkt i saken. En av de mistenkte ble pågrepet under et forsøk på å ta seg over den ukrainske grensen, ifølge SBU.

Opplysningene fra SBU bekreftes av det ukrainske forsvarsdepartementet. Saken kan få konsekvenser for Kyivs forsøk på korrupsjonsbekjempelse, ettersom korrupsjon er en av de store sakene som må løses før Ukraina kan få mulighet til å bli EU-medlem.