Philippe Lazzarini oppfordrer landene til å revurdere, og viser til den kritiske situasjonen for befolkningen på Gazastripen.

UNRWA-ledelsen opplyste fredag at de har fjernet flere ansatte og iverksatt etterforskning i forbindelse med saken. Det skal ifølge amerikanske myndigheter være snakk om totalt tolv mistenkte.

– Disse beslutningene truer vårt pågående humanitære arbeid i regionen, inkludert og spesielt på Gazastripen, heter det i en uttalelse fra Lazzarini.

UNRWAs kommunikasjonsdirektør Juliette Touma går enda lenger, og omtaler stansen i støtten som «kollektiv avstraffelse», ifølge Al Jazeera.

– Ni land stanser finansieringen i UNRWA, midt i en krig, mens de humanitære behovene for folk i Gaza bli stadig dypere. Dette er virkelig en skamplett for menneskeheten, det er virkelig det siste folket i Gaza trenger nå, kollektiv avstraffelse, skriver hun i et innlegg på X/Twitter.

USA, Tyskland, Canada, Australia og Italia er blant landene som har stanset pengestøtten.

UNRWA, som er FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger, har til sammen over 30.000 ansatte som jobber både i de palestinske områdene og flere land i Midtøsten.