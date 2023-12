Antallet muslimske rohingyaer som flykter fra overbefolkede leirer i Bangladesh, tar seg ofte opp på denne tiden av året. Men i år er det mange flere flyktninger enn tidligere da matrasjonene er blitt redusert i leirene og gjengveldet tar seg opp og gjør livet vanskelig for flyktningene fra Thailand.

– Det er rundt 400 barn, kvinner og menn som ser døden i hvitøyet hvis det ikke blir gjort noe for å redde disse desperate sjelene, sier Babar Baloch, talsperson for Bangkok-kontoret til FNs flyktningbyrå.

Det er uklart nøyaktig hvor båtene befinner seg, men de la angivelig ut fra Bangladesh og har vært til sjøs i om lag to uker, sier Baloch.

Nyhetsbyrået AP har kontaktet kapteinen på en av båtene. Han sier at han har 180–190 personer om bord. Kapteinen er identifisert som Maan Nokim. Han sier at skipet er tomt for mat og vann, og at maskinen er i ustand.

Søndag sa Nokim at båten var 320 kilometer fra Thailands vestkyst. Nyhetsbyrået AP kontaktet den thailandske marinen mandag, men de har ingen opplysninger om båtene.

Baloch sier at dersom ingen kommer båtene til unnsetning, kan verden oppleve en reprise av det som skjedde i desember 2022, da en båt med 180 mennesker om bord forsvant på havet.