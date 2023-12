Ifølge FN har de israelske angrepene drevet over 1,9 millioner palestinere på flukt i Gaza, der over halvparten av innbyggerne nå sulter.

Minst 18.000 mennesker er drept de to siste månedene, over 7700 av dem barn. Over 50.000 mennesker er såret, de materielle ødeleggelsene er massive og hjelpeorganisasjoner beskriver forholdene som apokalyptiske.

Tirsdag skal de 193 medlemslandene i FNs hovedforsamling etter planen stemme over en ny resolusjon som krever øyeblikkelig humanitær våpenhvile, og det ventes at den blir vedtatt med stort flertall.

Teksten er langt på vei identisk med resolusjonen USA la ned veto mot i FNs sikkerhetsråd i forrige uke.

Resolusjoner vedtatt i hovedforsamlingen er ikke bindende, slik Sikkerhetsrådets resolusjoner er.

Selv om hovedforsamlingen derfor ikke kan innføre straffetiltak når pålegg ikke etterleves, er resolusjonene likevel et tydelig uttrykk for verdenssamfunnets syn og tillegges derfor en viss politisk vekt.

Hovedforsamlingen vedtok også i oktober en resolusjon med krav om øyeblikkelig våpenhvile i Gaza, og Norge var blant de 121 landene som stemte for denne.