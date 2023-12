UNRWAs kommunikasjonsdirektør Juliette Touma sier til BBC at det har vært flere tilfeller av innbrudd i bygningene der de lagrer nødhjelp.

BBC spurte henne om videoer i omløp som angivelig viser Hamas-medlemmer som stanser lastebiler med nødhjelp. Hun sier det også har vært tilfeller der folk som bare er sultne, har stanset lastebiler og spist maten der og da.

– Om dette antyder noe, så er det bare et signal om hvor sultne folk er, sier hun.

Hun ble også spurt om israelske påstander om at Hamas-medlemmer holdt til i UNRWA-skoler, og at våpen var funnet der.

Hun sier de stadig ser slike meldinger, og at de tar dem på alvor. Men at det er umulig for dem å sjekke når det er mange steder i Nord-Gaza der UNRWA ikke lenger har tilgang.