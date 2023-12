– Det er foreløpig ingen mistenkte. Innledningsvis vil vi gå gjennom det omfattende materialet i detalj. Deretter vil det bli foretatt vanlig etterforskning. Det er ikke mulig på dette tidspunktet å si når det kommer en avgjørelse i saken, sier Lars Morand hos Åklagarmyndigheten i en pressemelding mandag.

Löfving ble funnet død i sitt hjem 22. februar. 61-åringen var under etterforskning for tjenestefeil etter å ha blitt politianmeldt i forbindelse med ansettelsen av Linda Staaf som svensk etterretningssjef i 2015.

Politiets etterforskningsleder Runar Viksten hadde på en pressekonferanse tidligere samme dag pekt ut Löfving som dårlig i flere avgjørelser og anbefalt ham sparket.

Samme dag som han ble funnet død, ble det presentert en ekstern granskningsrapport som slo fast at 61-åringen hadde ansatt Staaf på rettmessig grunnlag, men at han hadde vært partisk i flere saker knyttet til Staaf, som han hadde hatt et forhold til.

Det ble åpent etterforskning av Löfvings død, men den ble henlagt i mars ettersom det ikke forelå noe straffbart.

Kort tid etter dødsfallet meldte politiet Löfvings død til Arbetsmiljöverket. 8. desember konkluderte tilsynet med at det kan ha vært en sammenheng mellom dødsfallet og arbeidssituasjonen til 61-åringen, og at saken må etterforskes igjen.