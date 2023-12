Dødstallene fra Gazastripen ryster en hel verden. Daglig kommer det meldinger om flere hundre som er drept i israelske angrep.

Ifølge helsemyndighetene i Gaza er det nærmere 8000 barn og over 5000 kvinner blant ofrene, og flere tusen palestinere er også savnet i ruinene av bombede bygninger.

Enkelte hevder tapstallene blir overdrevet og kaller det Hamas-propaganda. FN er ikke enig og tror tallet på drepte i Gaza er enda høyere enn det palestinske myndigheter har oppgitt.

Underrapportering

– Vår overvåking tyder på at tallene som er oppgitt av helsedepartementet, kan være underrapportering ettersom de ikke inkluderer dem som ikke blir sendt til sykehus eller som ligger under ruiner, sier en talsperson for FNs høykommissær for menneskerettigheter.

Andre eksperter deler den oppfatningen.

– Det er en logisk antakelse at tallene som rapporteres, er for lave, sier Nathaniel Raymond. Han leder Humanitarian Research Lab ved Yale School of Public Health og har i over 20 år jobbet med å fastslå dødstall i væpnede konflikter og naturkatastrofer.

Katastrofale forhold

Både FN og hjelpeorganisasjoner advarer nå mot katastrofale forhold på Gazastripen, som har vært under kontinuerlig bombing siden Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober.

Over 1,9 millioner palestinere, 85 prosent av innbyggerne, er drevet på flukt fra sine hjem, og mange av dem lever nå under det hjelpearbeidere beskriver som apokalyptiske forhold.

Mangelen på mat, vann og tak over hodet er kritisk, og det fryktes at sult og sykdom snart kan komme til å ta flere liv enn det krigshandlingene gjør.

Sulter

– Halvparten av innbyggerne sulter, ni av ti spiser ikke mat hver dag. Behovene er massive, konstaterte nestlederen i Verdens matvareprogram (WFP), Carl Scau, i forrige uke.

Seks av ti boliger er ifølge FNs nødhjelpskontor (OCHA) enten fullstendig rasert eller har fått store skader, og halvparten av alle sykehus og helseklinikker er satt helt ut av drift.

Med 50.000 sårede er de gjenværende overfylt, men de har lite eller ingenting av medisiner og utstyr.

Ga opp

Helsemyndighetene i Gaza ga alt for flere uker siden opp forsøket på å føre komplett liste over drepte og sårede.

Mange helsearbeidere og ansatte i helsedepartementet er drept, de israelske angrepene har gjort det svært vanskelig å innhente opplysninger i felt, mange ruiner er ikke gjennomsøkt, og telenettet og internett er ofte nede.

Over 300 helsearbeidere er også drept, det samme er 135 FN-ansatte og 56 journalister og fotografer.

Styrt fra Ramallah

I krigens første seks uker sendte sykehus og likhus daglige oversikter over drepte og sårede til helsedepartementets innsamlingskontor ved Shifa-sykehuset i Gaza by.

Selv om Hamas har makten på Gazastripen, kontrollerer de ikke helsedepartementet der slik mange synes å tro. Det blir styrt av den palestinske selvstyremyndigheten på Vestbredden og ledes av helseminister Mai al-Kaila i Ramallah på Vestbredden.

De ansatte i departementet i Gaza kommer både fra den sekulære Fatah-bevegelsen og fra Hamas og får lønn fra myndighetene i Ramallah.

– Noen av oss er tilknyttet Fatah, noen er uavhengige, forteller sjefen for Kamal Adwan-sykehuset nord på Gazastripen, Ahmed al-Kahlot.

– Men vi er først og fremst profesjonelle helsearbeidere, legger han til.

For farlig

Data over drepte ble til å begynne med ført inn i Excel-ark, og disse ble oversendt til myndighetene i Ramallah. Å registrere alle ble etter hvert stadig vanskeligere.

En av de fire tjenestemennene som jobbet med å samle data på Shifa-sykehuset, ble drept i et israelsk flyangrep. De tre øvrige forsvant da israelske soldater stormet sykehuset, forteller Omar Hussein Ali ved helsedepartementet i Ramallah.

Mange steder har det lenge vært for farlig å frakte de døde til sykehus eller likhus, og familier har derfor lagt dem i graver i nærområdet.

Andre steder gjør kontinuerlige angrep det umulig å gjennomsøke ruiner, og gravemaskiner og annet utstyr er i tillegg ødelagt. De døde blir derfor liggende.

Systematisk ødelagt

– Informasjonsstrukturen som eksisterte, blir systematisk ødelagt, sier Omar Hussein Ali i Iraq Body Count, som ble etablert under USAs okkupasjon av Irak.

Hans organisasjon har forsøkt å holde oversikt over tapstallene i Gaza, både ved å overvåke helsedepartementets data og samle informasjon fra ordinære og sosiale medier.

Ashraf al-Qedra har vært helsedepartementets stemme utad i Gaza, men måtte flykte fra Shifa-sykehuset og sørover.

Fra sin nye base ved Nasser-sykehuset i Khan Younis fortsatte han å rapportere, men i helgen rullet israelske stridsvogner inn også inn der.

Ingen beviser

Det finnes ingen beviser for at dødstallene fra Gaza blir overdrevet, slår det prestisjetunge legetidsskriftet The Lancet fast.

– Tallene fra helsedepartementet i Gaza har ved tidligere konflikter vært nøyaktige, og avviket mellom rapportene derfra og uavhengige analyser fra FN har bare vært på mellom 1,5 og 3,8 prosent, påpeker de.

Etter at USAs president Joe Biden i oktober stilte spørsmål ved om tapstallene var troverdige, offentliggjorde myndighetene i Ramallah en rapport på 212 sider med navn og data på de første 7000 ofrene.

Departementet skilte ikke mellom sivile og stridende og oppga kun at det var «ofre for israelsk aggresjon».

Troverdige metoder

Palestinske helsemyndigheter har lenge på troverdig vis samlet inn statistikk og ført oversikt over døde, ikke bare i krig. FN stoler helt på dem, sier professor Oona Campbell ved London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Det bekrefter Michael Ryan i Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Tallene er kanskje ikke helt nøyaktige fra minutt til minutt, men de gjenspeiler i stor grad hvor mange som blir drept og såret, sier han.

Israelske talspersoner finner heller ingen grunn til å betvile tallene over drepte.

– De er mer eller mindre riktige, sa en talsperson da tallet på drepte tidligere i måneden passerte 15.000.

Nå har tallet passert 18.400, men alt tyder på at langt flere er drept siden bombene begynte å falle over Gazastripen.