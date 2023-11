Etikkomiteen i Representantenes hus konkluderer i en rapport at 34-åringen «ikke er til å stole på» og at det er blitt funnet bevis for lovbrudd etter en etterforskning av hans opptreden.

I en melding på X/Twitter går Santos hardt ut og omtaler rapporten som «motbydelig politisert hets», og sa samtidig at han ikke kommer til å stille til gjenvalg i 2024.

Ifølge rapporten skal Santos blant annet ha brukt valgkampanjemidler til personlige formål, samt sendt inn falske eller ufullstendige rapporter til den føderale valgkommisjonen.

– Representant Santos forsøkte på uredelig vis å utnytte alle aspekter ved sitt kandidatur til Representantenes hus til egen personlig økonomisk vinning, heter det i en 56 sider lang rapport som ble enstemmig vedtatt av hele komiteen.

34-åringen er ifølge det amerikanske justisdepartementet tiltalt på 23 punkter, blant annet svindel, hvitvasking, tyveri av offentlige midler og falsk forklaring.

Santos har han innrømmet å ha kommet med flere løgner om sin fortid, blant annet om at han er jødisk, at han har tatt høyere utdanning og jobbet for bankene Citigroup og Goldman Sachs.