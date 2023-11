EU-domstolen har avvist alle Ryanairs argumenter i saken. Ryanair tapte også saken i en annen instans i EU-domstolen i september.

Under pandemien gikk den svenske og den danske staten inn med en garanti for en milliard euro i ekstra kapital for å holde liv i flyselskapet SAS, og det ble raskt godkjent av EU-kommisjonen.

Men Ryanair klaget på vedtaket fordi de mente det var urimelig forskjellsbehandling av flyselskapene. De har også klaget på lignende statsstøtte i Frankrike.