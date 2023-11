Brasil presenterte ideen på et møte med sju andre Amazonas-land torsdag, opplyser Brasils klimaforhandler Andre Correa do Lago.

– Det er et konseptuelt forslag der hensikten er å skape et fond for å hjelpe med å bevare tropiske regnskoger i 80 land verden rundt, sier han.

Han opplyser at forslaget ikke er ferdigstilt og at Brasil vil forsøke å skaffe støtte og innhente forslag fra andre regnskogsland.

Brasil er verdens største regnskogsland. 60 prosent av Amazonas-jungelen ligger i Brasil. Regnskogen blir sett på som viktig for å begrense klimaendringer og for å beskytte unikt plante- og dyreliv.

På spørsmål om fondets størrelse kommer til å overgå finansieringen på 100 milliarder dollar årlig som rike land har lovet til klimafinansiering i et såkalt tap og skade-fond, svarer klimaforhandleren at fondet blir «enormt». Han vil ikke tallfeste noe.