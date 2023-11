Innkallingen ble kjent fredag ettermiddag og knyttes til uttalelser som Spanias statsminister Pedro Sánchez og Belgias statsminister Alexander De Croo kom med på et pressearrangement på Rafah-grenseovergangen mellom Egypt og Gazastripen.

Der sa Sánchez at Spania kan komme til å bestemme seg på egen hånd om landet skal anerkjenne en palestinsk stat, dersom EU ikke gjør det.

Sánchez sa også at den midlertidige våpenhvilen som trådte i kraft fredag morgen, ikke er nok, og at det trengs en permanent våpenhvile.

Torsdag møtte Sánchez og De Croo Israels statsminister Benjamin Netanyahu i Jerusalem. Der la Sánchez fram et forslag om å etablere en fredskonferanse. De Croo sa til journalister etter møtet at både Israel og palestinerne må vise «politisk mot» for å oppnå fred.

Spania har formannskapet i EU dette halvåret. Belgia overtar formannskapet neste halvår.