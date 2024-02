Statsminister Benjamin Netanyahu har varslet bakkeinvasjon i Rafah lengst sør på Gazastripen, et område Israel tidligere har betegnet som trygt og der over 1,1, millioner internt fordrevne palestinere har søkt tilflukt.

– Vi har ikke mottatt noen offisiell kommunikasjon fra Israelske tjenestemenn, sier en talsperson for FNs nødhjelpskontor (OCHA), Jens Lærke.

– FN deltar uansett ikke i tvangsmessige, ikke-frivillige evakueringer. Det foreligger for øyeblikket ingen plan for å legge til rette for evakuering av sivile, sier han.

Israels har høstet sterkt internasjonal kritikk for sin plan om å sende bakkestyrker inn i Rafah, noe blant andre USAs president Joe Biden og utenriksminister Espen Barth Eide har advart mot.

– En bakkeoperasjon vil forverre den katastrofale humanitære situasjonen, og det vil i praksis bli umulig å gi befolkningen humanitær hjelp, sa Barth Eide tirsdag.