I henhold til avtalen skal Italia bygge sentre for å behandle asylsøknader i Albania. Men avtalen er blitt kritisert både av opposisjonen og av menneskerettsgrupper, og et av opposisjonspartiene tok avtalen til retten.

En talskvinne for nasjonalforsamlingen sier at utsettelsen er en formalitet fordi forfatningsdomstolen ga grønt lys i forrige uke.

Avtalen åpner for at Italia får bygge to leirer i Albania, den ene for å behandle asylsøknader, og den andre for å huse asylsøkere.

Dermed skal tusener av båtflyktninger som kommer over Middelhavet fra Nord-Afrika, sendes til Albania. De som får innvilget søknaden, kan flytte til Italia, mens de som får avslag, blir sendt hjem.

Opposisjonen i Albania mener at avtalen er brudd på grunnloven som forbyr at nasjonal suverenitet og jurisdiksjon over landområder overføres til andre land.

Planen er blitt sammenlignet med den britiske planen om å sende asylsøkere til Rwanda, som er stanset av britisk høyesterett. EU sier imidlertid at den italienske planen ikke er brudd på EUs lover.