Siden 8. oktober har det vært jevnlige trefninger mellom Israel og den mektige libanesiske Hizbollah-militsen, som er alliert med den militante palestinske Hamas-bevegelsen. Men angrepene har i stor grad skjedde i grenseområdene.

Lørdagens droneangrep traff en bil i Jadra utenfor kystbyen Saida, rundt 60 kilometer fra den israelske grensa. Israel har ikke utført angrep så langt inne i Libanon siden Hamas' politiske nestleder Saleh Arouri ble drept i et angrep i Beirut 2. januar, ifølge nyhetsbyrået AP.

En israelsk sikkerhetskilde sier til AP at målet for angrepet i Saida var tjenestemannen Basel Saleh, som har ansvar for Hamas-rekrutteringer i Gaza og på den okkuperte Vestbredden.

Saleh ble «såret i et ukjent omfang», ifølge kilden, som i likhet med palestinske og libanesiske sikkerhetskilder uttaler seg anonymt. De sier til AFP at Saleh overlevde angrepet mot bilen han satt i.

Kort tid etter det første angrepet, gikk en israelsk drone til angrep samme sted, og to personer ble drept, ifølge den libanesiske kilden. Hizbollah-bevegelsen bekrefter at et av deres medlemmer ble drept.

Saleh fikk brannskader på ryggen og er lagt inn på sykehus, ifølge den libanesiske kilden. Den palestinske kilden beskriver angrepet som et mislykket forsøk på å likvidere et høytstående Hamas-medlem.

Angrepet skjedde samme dag som Irans utenriksminister besøkte Beirut.