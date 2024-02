Hamas-lederne går gjennom utkastet til en avtale som Israel, Qatar, Egypt og USA har lagt fram, men de trenger mer tid før de er klar til å si hva de mener, sier Osama Hamdan, en Hamas-tjenestemann i Beirut.

På en pressekonferanse i Beirut lørdag sa Hamdam at Hamas «er åpen for å drøfte ethvert initiativ som får slutt på denne barbariske aggresjonen mot vårt palestinske folk».

En annen Hamas-kilde sier at utkastet består av en første seks uker lang våpenhvile der noen gisler blir løslatt i bytte mot noen palestinske fanger, og med mulighet for forlengelse.

Hamas har i utgangspunktet krevd en permanent våpenhvile før det inngås noen avtale. Hamas krever også at en av fangene som må løslates, er Marwan Barghouti, som mange palestinere mener er en framtidig palestinsk president.

Barghouti har sittet i israelsk fengsel i 20 år, dømt for drap, men spiller likevel fortsatt en rolle i palestinsk politikk.

Han var opprinnelig tilhenger av fredsprosessen, men mistet håpet og ledet både den første og den andre intifadaen som leder for den militære fløyen av Fatah, Hamas' fremste rival.

At Hamas krever ham løslatt, synes å være et forsøk på å samle støtte for den militante organisasjonen. Det er også et signal om Bargouthis status som samlende figur for palestinerne.