– Jeg er ikke i tvil om at kongen vil gjenvinne sin fulle styrke i løpet av kort tid, og jeg vet at hele landet sender ham gode ønsker, sier statsministeren.

Kong Charles har fått en kreftdiagnose etter at han ble behandlet for forstørret prostata. Han har ikke prostatakreft, men under sykehusoppholdet ble et annet helseproblem oppdaget. Prøvene viser at kongen har en type kreft.