De aller fleste neshornene ble drept i statlige naturreservat, og dyrevernere er sterkt bekymret over utviklingen.

– Det fins ingen løsning over natten, men når krypskyttere dreper et neshorn hver 17. time i Sør-Afrika, så det begynner det å haste, sier lederen i Save the Rhino International, Jo Shaw.

Sør-Afrika har den største bestanden av kritisk truede neshorn i verden, men asiaters etterspørsel etter horn fra dyrene gjør dem svært utsatt for krypskyttere. Slike horn benyttes i tradisjonell medisin i mange asiatiske land.

Flest neshorn blir drept av krypskyttere i Afrikas eldste naturreservat, Hluhluwe-Imfolozi-parken i KwaZulu-Natal-provinsen. Der ble 307 dyr drept i fjor, viser tall fra viltvokterne.

Sør-Afrikas miljøminister Barbara Creecy lover at myndighetene vil gjøre alt de kan for å få en slutt på krypskytingen.