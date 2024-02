President Volodymyr Zelenskyj hadde videokonferanse med G7-landenes ledere på lørdag, toårsdagen for starten på Russlands angrepskrig.

– Dere vet veldig godt hva vi trenger for å beskytte luftrommet vårt, for å styrke militæret vårt på bakken, og dere vet veldig godt hva vi trenger for å opprettholde og fortsette vår framgang til sjøs. Og dere vet så inderlig vel hva vi trenger i denne tid og at vi stoler på dere, sa Zelenskyj.

G7-møtet ble ledet av Italias statsminister Giorgia Meloni, som lørdag var i Kyiv sammen med Belgias statsminister Alexander De Croo, Canadas statsminister Justin Trudeau og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen for å markere toårsdagen for krigen.

– Vi er fortsatt overbevist om at vi kan sikre ukrainsk seier i kampen for landets framtid, sier G7-landene i en felles uttalelse etter møtet og garanterer også for videre økonomisk støtte.

G7 består av USA, Storbritannia, Frankrike, Japan, Tyskland, Italia og Canada.

Blant dem som deltok på videokonferansen, var USAs president Joe Biden. Ukraina har stort behov for mer militær støtte, men Biden sliter med å få Kongressen til å godkjenne flere støttepakker til Ukraina.

– To år inn i krigen fortsetter det ukrainske folket å kjempe med stort mot. Men de går tom for ammunisjon. Ukraina trenger mer støtte fra USA for å holde stand mot Russlands ustoppelige angrep, sa Biden fredag.