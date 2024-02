Da investor David Gottesman døde for to år siden, ble enken Ruth sittende med en betydelig formue. Nå gir hun en milliard dollar – over 10 milliarder kroner – til universitet der hun selv underviste i en årrekke, skriver New York Times.

Ifølge avisen er dette en av de største donasjonene som noensinne er gitt til en utdanningsinstitusjon i USA. Men det er mer en størrelsen på gaven som vekker oppsikt; Det trekkes også fram at universitetet som får pengene, ligger i Bronx, den fattigste bydelen i New York.

Mens mange medisinstudenter går ut fra universitetene med en studiegjeld på over 200.000 dollar, gjør Ruth Gottesmans gave at det blir gratis å ta utdannelsen ved Albert Einstein College of Medicine. I dag er skolepengene på over 59.000 dollar i året, ifølge New York Times.

Gottesmans ektemann var en av de første investorene i Berkshire Hathaway, investeringsselskapet il Warren Buffett, som er en av verdens rikeste.

– Uten at jeg visste om det, etterlot min mann meg en hel portefølje med aksjer i Berkshire Hathaway, forteller den 93 år gamle enken. Med arven fulgte det en enkel instruks.

– Gjør hva som helst du synes er riktig med aksjene.