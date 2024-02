Dette er den andre fengselsdommen mot Marzouki, som bor i Paris, etter at en dommer i 2021 dømte ham til fire års fengsel in absentia.

Talsmann Mohamed Zitouna for domstolen som nå har dømt Marzouki til åtte års fengsel, sier at dommen er basert på uttalelser som Marzouki fremsatte i en tale i Paris der han angivelig oppfordret til opprør. Marzouki er dømt for angrep mot statens sikkerhet og for å oppildne tunisierne til å kjempe mot hverandre, uttaler talsmannen, uten å oppgi flere detaljer.

Marzouki var president fra 2011 til 2014. Han er en uttalt kritiker av sittende president Kais Saied.

Saied stengte ned nasjonalforsamlingen, sparket regjeringen og begynte å styre via dekreter i 2021, noe Marzouki og landets fremste opposisjonsledere beskrev som et kupp. Saied har avvist påstandene og sagt at han måtte handle som han gjorde for å redde landet fra kaos. Siden har flesteparten av landets opposisjonsledere blitt pågrepet.