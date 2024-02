Låtteksten inkluderer ikke spesifikt Hamas-angrepene den 7. oktober i det hele tatt, det bare refereres til dem, og den inneholder heller ikke noen spesifikke politiske budskap, sier kommunikasjonssjef Gali Avni i KAN til Sveriges Radios P3 Nyheter.

«October Rain», som Israel ønsker å konkurrere med i Eurovision Song Contest, venter nå på godkjenning av teksten fra den europeiske kringkastingsunionen (EBU). I en epost til P3 Nyheter skriver EBU at organisasjonen ennå ikke har tatt noen endelig beslutning.

Det er 20 år gamle Eden Golan som skal fremføre «October Rain» i Malmö i mai.

Om EBU beslutter at låten er for politisk til å delta, og Israel nekter å endre låtteksten, kan dette være en måte for alle parter å ikke miste ansikt på, sier SVTs Eurovision-ekspert Carolina Norén. Hun peker på at sikkerhetssituasjonen rundt arrangementet dermed også vil bli bedre.