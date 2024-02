– Tiden er inne for en kollektiv tilnærming til truslene om utenlandsk informasjonsmanipulering og bygging av en koalisjon av land som vil forplikte seg til å styrke motstanden mot manipulering av informasjon, heter det I et felleskommunike fra de tre landene.

Vestlige stormakter er stadig mer bekymret for spredningen av desinformasjon i sosiale medier som er vanskelig å motvirke, ikke minst i et år da land som står for 60 prosent av verdens økonomiske produksjon, inkludert USA, Storbritannia og India, går til valg.

De tre landene sier de støtter et rammeverk for å motvirke slik desinformasjon som ble presentert av USA i januar, og at de vil trekke med seg andre partnerland for å identifisere og motarbeide trusselen.