Ifølge det rumenske innenriksdepartementet vil samtalene om landegrenser fortsette neste år.

Østerrike motsatte seg å utvide den passfrie Schengen-sonen til Romania og Bulgaria på et møte mellom EUs innenriksministre for et år siden.

Begrunnelsen den gang var at det var for mye ulovlig innvandring og at de to landene må gjøre mer for å hindre det før de kan bli en del av grensesamarbeidet.

«Luft-Schengen»

Etter at landene ble enige om strengere sikkerhetstiltak på grensene og fikk støtte fra andre EU-land, har Østerrike delvis åpnet for å la Romania og Bulgaria bli med i Schengen, men i etapper. Østerrikes innenriksminister Gerhard Karner har omtalt avtalen som «Luft-Schengen».

Ulovlig våpenhandel og narkotika- og menneskesmugling går ofte via ruter i Romania og Bulgaria. EU-kommisjonen sier imidlertid at en grundig granskning viser at landene oppfyller Schengen-kravene.

Romania har sagt de mener Østerrikes opposisjon var uberettiget, med henvisning til tall fra EUs grensebyrå Frontex som viser at ulovlig grensekrysninger til Europa hovedsakelig skjer i Vest-Balkan, ikke Romania.

Valgkampspørsmål

Østerrikes regjerende konservative Folkeparti har i årevis gjort kampen mot ulovlig innvandring til et av sine viktigste valgkampspørsmål. Innvandringsfiendtlige Frihetspartiet (FPO) leder på meningsmålingene i Østerrike i forkant av parlamentsvalget neste år.

Schengen-avtalen er en avtale mellom 27 europeiske land. Den går ut på at grensekontrollen mellom landene er avskaffet, samtidig som de har et omfattende politisamarbeid. Norges tilknytning til Schengen-samarbeidet ble signert i 1999, og Norge ble operativt integrert i Schengen i 2001.